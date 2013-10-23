Арбитраж Петербурга арестовал активы городского бизнес-омбудсмена

Частично компания АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" принадлежит ООО "Леверидж", которым владеет Александр Абросимов.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти выполнил требование Генеральной прокуратуры РФ об аресте акций и имущества компаний АО "Коммерческий центр, транспорт и лес", которые частично принадлежат бизнес-омбудсмену Северной столицы Александру Абросимову.

Арбосимов владеет активами через ООО "Леверидж". Фирмой руководит Юлия Абросимова, гендиректором является Дарья Абросимова. Выручка компании за прошлый год составила 908 млн рублей.

Генпрокуратура подала иск 18 ноября, потребовав признать недействительным договор "об образовании и деятельности холдинговой группы" между АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" и АО "Северная верфь".

Ранее мы сообщили о том, что у петербургской компании хотят изъять недвижимость под строительство Витебской развязки.

Фото: Piter.TV