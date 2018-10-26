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Актриса Тильда Суинтон сняла клип со своими собаками и музыкой Генделя

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Актриса снимала клип в соавторстве со своим партнером, художником Сандро Коппом.

В пятницу, 26 октября, в чети появился клип Тильды Суинтон, которая сняла в нем своих собак под музыку Генделя. Видеоролик опубликован ARCostanzoVEVO.

Я прям отсюда чувствую запах мокрой собаки

пишет один из фанатов под роликом 

Актриса снимала клип в соавторстве со своим партнером, художником Сандро Коппом. Примечательно, что видеоролик вышел накануне выхода фильма "Суспирия" режиссера Луки Гуаданьино, где актриса появилась сразу в трех ролях.

Известно, что этот клип является частью проекта компании Visionarie под названием Glass Handel. Инсталцию с композициями Георга Фридриха Генделя и Филипа Гласса представят 26–27 ноября, в кафедральном соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке .

Ранее мы сообщали о том, что фасады Капеллы отреставрируют к маю 2019 года

Видео:ARCostanzoVEVO

 

Теги: клип тильда суинтон , тильда суинтон
Категории: Лента новостей Культура Музыка Кино

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