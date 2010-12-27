Фасады Капеллы отреставрируют к маю 2019 года

Петербуржцы смогут увидеть восстановленное здание только в середине мая.

На территории главного здания петербургской капеллы восстановят фасады. По информации от пресс-службы ГАТИ работы продлятся до 14 мая 2019 года. За этот период будет отреставрирована "Придворная певческая капелла", которая располагается на набережной реки Мойки в 20 доме. Здание является объектов культурного наследия.

Добавим, что до конца июля следующего года специалисты займутся восстановлением 59 исторических зданий. Уже выписаны ордера на ремонтные подряды.

Напомним, что ККИ снова зачистил Апраксин двор от незаконных торговых ларьков.

Фото: Piter.tv