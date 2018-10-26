ККИ снова зачистил Апраксин двор от незаконных торговых ларьков

На недолгое время Апраксин двор освободился от нелегальных продавцов.

Комитет по имущественным отношениям провел очередную проверку незаконной торговли на территории Апраксиного двора. Днем 26 октября специалисты очистили пространство от несанкционированных ларьков. В прошлый раз инспекция проводилась в конце мая 2018 года. Спустя небольшой промежуток времени пустующих мест снова не осталось.

Сегодня рабочие демонтировали 36 металлических конструкций. Палаточные сооружения были закреплены около 28-30 здания и 23 корпуса по Садовой улице. Продавцы реализовывали шубы, одежду и обувь. Также подрядчик снес еще 14 деревянных стеллажей. На полках можно было увидеть сигареты.

В отношении владельцев пристроек составлены протоколы об административных нарушениях.

Напомним, что в Петербурге обнаружили 16 тонн нелегально ввезенного табака для кальянов.

Фото и видео:ККИ; Piter.TV