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Актеры "Балтийского дома" снимают сериал о самоизоляции в Петербурге

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Сейчас в официальной группе театра опубликованы первые два эпизода.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что актеры "Балтийского дома" снимают сериал о самоизоляции в Петербурге. Об этом сообщается в официальной группе театра.

В сюжете история актрисы Марысыкиной, которая переживает самоизоляцию. В главной роли выступила Наталья Парашкина. Также в эпизодах появляются и другие актеры "Балтийского дома".

В официальной группе театра опубликованы первые два эпизода.

Ранее мы сообщали о том, что участники шоу "Маска" перед финалом раскроют секреты зрителям.

Видео:"Балтийский дом"

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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