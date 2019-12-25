Актера Юрия Назарова выписали из больницы

Мужчина проведет две недели на самоизоляции.

Народный артист России Юрий Назаров выписан из 52-ой больницы в Москве, в которой проходил лечение от двустороннего воспалений легких из-за заражения коронавирусом. Об этом журналистам ТАСС рассказала дочь пациента Татьяна Назарова. Девушка объяснила, что отцу придется 14 дней провести дома в карантинном режиме.Она призналась в том, что семья рада возвращению актера, а также доверяет врачам, которые приняли решение о выписке.

Выписали. Он дома. Теперь он на карантине две недели безвылазно. Он настоящий мужчина - в жизни не признает, если у него что-то не так Татьяна Назарова, дочь артиста

Напомним, что Юрию Назарову - 83 года. Он служил в труппе Театра-студии киноактера с 1963 по 1996 года. Первой крупном актерской работой стала роль капитана Дмитрия Новикова в фильме Леона Саакова "Последние залпы".

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