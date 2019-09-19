Грегори Тайри Бойс скончался в Лос-Анджелесе.

Актер из фильма "Сумерки" умер в возрасте 30 лет. Об этом сообщили журналисты Variety. По данным издания, смерть американского артиста Грегори Тайри Бойс наступила еще 13 мая, однако до общественности информация дошла только сейчас. Сведения о гибели актера подтвердили в коронерской службе округа Кларк штата Невада.

Представители телеканала E! рассказали о том, что Бойса обнаружили мертвым в собственной квартире в Лос-Анджелесе. Рядом с ним находилась его 27-летняя подруга. Девушка тоже скончалась. Подробности смерти молодых людей не раскрываются.

Напомним, что Грегори Тайри Бойс известен по эпизодической роли во франшизе "Сумерки", а также короткометражной картине "Апокалипсис".

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Видео: Youtube/ MelCullen1