  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Актер Питер Ликасси из "Санта-Барбары" покончил с собой
Сегодня, 13:20
280
lesjasap

Актер Питер Ликасси из "Санта-Барбары" покончил с собой

0 0

Питер Ликасси долгое время боролся с депрессией.

Американский актер из сериала "Санта-Барбара" Питер Ликасси покончил с собой. Об этом заявил его друг Майкл Сигел в собственном аккаунте на Facebook. Автор поста рассказал, что аист ушел из жизни 27 августа. Он много лет боролся с депрессией. 

Напомним, что Питер Ликасси родился 1 апреля 1950 года. Артист начал профессиональную карьеру с комедии Cheeseball Presents. Наибольшую популярность ему принесла роль мороженщика в хорроре-комедии "Клоуны-убийцы из космоса". 

Умер бывший солист "Ласкового мая" Александр Прико.

Фото: ArrowFilmsVideo
 

Теги: санта-барбара
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии