Актер Питер Ликасси из "Санта-Барбары" покончил с собой

Питер Ликасси долгое время боролся с депрессией.

Американский актер из сериала "Санта-Барбара" Питер Ликасси покончил с собой. Об этом заявил его друг Майкл Сигел в собственном аккаунте на Facebook. Автор поста рассказал, что аист ушел из жизни 27 августа. Он много лет боролся с депрессией.

Напомним, что Питер Ликасси родился 1 апреля 1950 года. Артист начал профессиональную карьеру с комедии Cheeseball Presents. Наибольшую популярность ему принесла роль мороженщика в хорроре-комедии "Клоуны-убийцы из космоса".

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Фото: ArrowFilmsVideo

