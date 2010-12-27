Умер звезда "Санта-Барбары" Джед Аллан

В начале месяца артисту исполнилось 84 года.

В Калифорнии на 85-ом году жизни скончался американский актер Джед Аллан. Об этом сообщает издание TvLine, ссылаясь на его сына Аллана. Причины смерти не оглашаются, однако известно, что артист умер дома в окружении семьи.

Джед Аллан родился 1 марта в 1935 в Нью-Йорке. В 1974 году он сыграл свою первую роль в мыльной опере "Любовь к жизни". Наибольшую известность ему принесла роль Си Си Кэпвелла, в сериале "Санта-Барбара". Аллан несколько раз признавался одним из лучших актеров данного жанра.

За свою карьеру он также принял участие в таких сериалах, как "Коломбо", "Беверли-Хиллз 90210", "C.S.I.: Майами", "Арлетт".

Ранее на Piter.TV: Виктор Сухоруков раскритиковал съемки "Брата-3"

Фото: Google Images