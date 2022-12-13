Актер из "Не родись красивой" признался в нехватке секса с женой

Илья Любимов рассказал из-за чего он конфликтует с Екатериной Волковой.

Российский актер из сериала "Не родись красивой", фильмов "20 сигарет" и "Неадекватные люди" признался в конфликтах с женой, актрисой Екатериной Вилковой из-за нехватки секса. Об этом гость рассказал на шоу Светланы Бондарчук "Света вокруг света". Илья Любимов пояснил, что по его мнению, речь идет о единственной причине ссор с супругой. Он заметил, что после каждого конфликта на протяжении нескольких часов не общался со своей второй половиной, но при этом пара никогда не уходила друг от друга из дома. Максимум - они находились в разных комнатах. Актер добавил, что у них с Екатериной никогда не было противоречий в идейной сфере.

За 12 лет брака у нас были считанные разы, два-три момента, которые можно назвать конфликтами. Инициатором был всегда я. Каждый раз мне было мало Кати. Во всех смыслах, и в физическом в том числе. Каждый раз я предъявлял к ней территориальные и телесно-имущественные претензии. Илья Любимов, актер

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Фото и видео: YouTube / СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА