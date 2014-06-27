В Петербурге умер 27-летний актёр дубляжа Петр Вечерков

Последнее время артист тяжёло болел.

Известный российский актер дубляжа Петр Вечерков скончался в возрасте 27 лет после продолжительной болезни. Печальную новость сообщило профессиональное сообщество "Русский дубляж" в социальной сети "ВКонтакте". В публикации говорится:

Жуткие новости из Петербурга. Не стало Петра Вечеркова.

Петр Вечерков начал карьеру в дубляже с 8 лет. За 19 лет работы он подарил голос десяткам персонажей, включая роли в популярных фильмах и сериалах: Галли в "Бегущем в лабиринте", Бена в "Наследниках", Еноха в "Доме странных детей мисс Перегрин", Гарри в "Каратэ-пацан" и Макса Кентона в "Живой стали".

Как отмечается в сообщении, подробности обстоятельств смерти пока не раскрываются, однако известно, что последние месяцы актёр тяжело болел. Профессиональное сообщество и зрители выражают соболезнования родным и близким артиста.

Фото: ВКонтакте / Русский дубляж