В Петербурге скончался известный журналист Виктор Смирнов в возрасте 45 лет

Репортер социальных и военных событий ушел из жизни после несчастного случая.

В Петербурге скончался журналист-репортажник Виктор Смирнов в возрасте 45 лет. Об этом сообщает 47news. По предварительной информации, причиной смерти стал несчастный случай, подробности которого пока не раскрываются.

Виктор Смирнов родился в Ростове-на-Дону, вырос в Нижневартовске и получил образование на философском факультете в Томске. Он более десяти лет работал в издании 47news и сотрудничал с "Фонтанкой". В своих публикациях Смирнов освещал социальные и политические темы, включая репортажи из воинских частей на Донбассе.

В 2021 году он подробно описал обнаруженную под Петербургом подземную тюрьму.

Фото: Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти