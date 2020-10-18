Актер Виктор Логинов женился в Петербурге

Для мужчины этот брак стал четвертым.

Звезда сериала "Счастливы вместе" сыграл свадьбу в Петербурге. Его избранницей стала актриса театра и кино Мария Гуськова. Кадрами с радостного события пара поделилась в своем Instagram.

Для телеведущего Гуськова стала четвертой женой. С последней женой Логинов официально развелся в 2019-м году. Разница в возрасте между партнерами составляет более 20 лет.

Ранее сын Валерии опубликовал снимок жены с округлившимся животом.

Видео: Виктор Логинов, Мария Гуськова / Instagram