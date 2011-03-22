Актер Сергей Безруков пожалел, что не прошел ревакцинацию от коронавируса

Артист рассказал, что чувствует себя хорошо и высыпается.

Народный артист России Сергей Безруков расстроился, что не прошел ревакцинацию от коронавируса. Сегодня, 20 октября, стало известно о том, что он заболел COVID-19 и был госпитализирован.

Актер объяснил, что решил побыть в больнице, чтобы не заразить своих близких. Чувствует себя нормально, "не так, как рассказывали". Хорошее самочувствие Безруков связал с тем, что ранее прошел вакцинацию. Однако повторно сделать прививку не успел.

Завтра, 21 октября, в широкий прокат выходит фильм "Учености плоды" о малоизвестных событиях в Пушкинских горах периода Великой Отечественной войны. В нем сыграл и Сергей Безруков. Из-за болезни он не сможет присутствовать на премьере.

Напомним, ревакцинация необходима через полгода после первой прививки против COVID-19.

Видео: Instagram / @s_bezrukov