Актёр Садальский обвинил организаторов шоу "Маска" в обмане

Актер назвал шоу "противным телевизионным враньем" и спросил у подписчиков, нравится ли им, когда их дурят?

Актер Станислав Садальский обвинил организаторов шоу "Маска" в обмане зрителей и рассказал о том, что это шоу является американским плагиатом. В своем Instagram он сделал предположение, что под маской Ананаса скрывались два разных человека, а не только продюсер Иосиф Пригожин.

Актер назвал шоу "противным телевизионным враньем" и спросил у подписчиков, нравится ли им, когда их дурят?

Позже продюсер Иосиф Пригожин, заявил, что Садальский "ищет черную кошку в темной комнате", а он может снимками доказать, что все время в костюме находился Ананаса был он сам. Пригожин объяснил, что параметры его тела действительно менялись во время съемок, так как в шоу продюсер участвовал после перенесенного коронавируса и ему был прописан курс гормональных уколов.

Ранее выступавшая в образе Пингвина Азиза ушла со скандалом из "Маски" на НТВ.

Фото: Instagram/ @stassadal