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Петр Томашевский попал в больницу после пьяной драки
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Петр Томашевский попал в больницу после пьяной драки

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Актера госпитализировали в больницу Подмосковья.

Российский актер Петр Томашевский попал в больницу после пьяной драки. Об том сообщили журналисты Telegram-канала 112. Известно, что сейчас пациент находится в одной из больниц Московской области. Медики зафиксировали у 39-летнего мужчины сотрясение мозга. В момент госпитализации артист находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что Петр Томашевский известен в России по ролям в таких сериалах как "Королева бандитов", "Угрюм-река", "Склифосовский", "Операция "Сатана"" и других проектах. Он был задействован в работах "Дорога в пустоту", "Любовь с оружием", "Черные волки", "Лето волков", "КостяНика. Время лета" и "По ту сторону волков".

"Спартак" показал потасовку с игроками и тренерами "Краснодара".

Фото и видео: Telegram / 112
 

Теги: драка, москва, петр томашевский, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Криминальные происшествия, Культура, Кино,

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