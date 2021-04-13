Олег Басилашвили одобрил появление сквера на Васильевском острове

Создать сквер на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей, 23, корпус 1, предложила петербурженка Вера Рязанова.

Во вторник, 13 апреля, советский и российский актер, народный артист СССР Олег Басилашвили одобрил появление сквера "Осенний марафон" на Васильевском острове, сообщил "Петербургский дневник".

Сквер назовут в честь одноименного фильма. Басилашвили напомнил, что на улице Кораблестроителей был снят один из эпизодов.

Там находится дом, в котором жил мой герой Андрей Бузыкин. Очень хорошо, что будущий сквер в том районе назовут "Осенний марафон", будет память о фильме и актерах, которые в нем играли. Олег Басилашвили

Создать сквер на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей, 23, корпус 1, предложила победительница конкурса "Твой бюджет – 2019" Вера Рязанова.

"Стихийные" дорожки сохранят, появятся малые архитектурные формы на тему фильма: скульптура "Телефонная будка", часы, стрелки которых указывают на год создания картины, а также беседка и скамейки. Вдоль домов появится пешеходное пространство с освещением. Будущий сквер благоустроят в течение года.

Ранее мы писали, что актер Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Фото: Википедия