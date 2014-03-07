Актер Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

Награду артисту вручили 3 марта.

В минувшую среду, 3 марта, народного артиста СССР Олега Басилашвили наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующую награду актер вручил губернатор Александр Беглов по поручению Президента России, передает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что Басилашвили объявили также Благодарность Президента РФ. Также Олег Басилашвили носит звание Почетного гражданина Петербурга. С 1959 года артист служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Стали известны кандидаты на присвоение звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" в 2021 году.

Фото: Википедия