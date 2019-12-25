В возрасте 90 лет скончался актер фильма "Летят журавли" Николай Сморчков

Незадолго до смерти актер заболел коронавирусом.

В 90 лет умер советский и российский киноактер Николай Сморчков, известный по фильму "Летят журавли". Об этом 10 марта сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами. из некролога

Незадолго до смерти актер заболел коронавирусом, он умер в субботу, 6 марта.

После окончания ВГИКа в 1953 году Николай Сморчков служил в театре-студии киноактера. После этого он проработал 40 лет на студии "Мосфильм". Известность Сморчкову принесли эпизодические роли в таких фильмах, как "Летят журавли", "Война и мир", "Кремлевские курсанты", "Первый парень". Артист снялся более чем в 180 картинах.

В 95 лет умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова.

Фото: кадр из филтма "Первый парень"