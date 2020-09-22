В 95 лет умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова

Широкой публике Лядова была известна как автор и композитор, ее песни исполняли такие Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль.

Умерла народная артистка РСФСР, композитор и певица Людмила Лядова. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на бывшего администратора актрисы Галину Горбенко.

Причиной смерти артистки стали осложнения, вызванные COVID-19, Людмиле Лядовой было 95 лет. Артистку госпитализировали в больницу в тяжелой стадии 27 февраля, у нее было 75% поражение легких.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. Широкой публике Лядова была известна как автор и композитор, ее песни исполняли такие Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и др.

В начале февраля в Москве в 79 лет скончалась возлюбленная Владимира Высоцкого.

Фото: ВКонтакте/ Людмила Алексеевна ЛЯДОВА (Аида Гайнуллина)