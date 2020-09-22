В Москве в 79 лет скончалась возлюбленная Владимира Высоцкого

По некоторым данным, осенью 2018 года у Татьяны Иваненко отказали ноги.

В возрасте 79 лет скончалась возлюбленная Владимира Высоцкого, советская актриса Татьяна Иваненко. Причина смерти не уточнется. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

В Москве ушла из жизни Татьяна Васильевна Иваненко. источник

По некоторым данным, осенью 2018 года у Татьяны Иваненко отказали ноги. Она жила в небольшой квартире, общаться с представителями СМИ всегда отказывалась.

Татьяна Иваненко родилась в 1941 году. Сразу после выпуска с актерского факультета ВГИКа в 1966 году была принята в труппу Театра драмы и комедии на Таганке. Иваненко и Высоцкий начали встречаться в середине 1960-х годов, будучи партнерами по сцене. Вдвоем они не жили, но неоднократно ездили вместе на гастроли и в киноэкспедиции. У актрисы родилась от Владимира Высоцкого дочь Анастасия, но он ее не признал.

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Фото: кадр из фильма "Впереди день"