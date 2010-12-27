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Актер "Глухаря" Виктор Балабанов экстренно госпитализирован
Сегодня, 16:34
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IRINA_CHALKINA

Актер "Глухаря" Виктор Балабанов экстренно госпитализирован

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По информации инсайдеров, он попал в больницу с желудочковой тахикардией.

В пятницу, 27 сентября, актера Виктора Балабанова экстренно госпитализировали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации СМИ, врачи диагностировали у Балабанова  желудочковую тахикардию. В настоящее время о состоянии актера ничего неизвестно. Сейчас его обследуют врачи. 

Виктор Балабанов известен российским телезрителям по таким сериалам, как "Зверобой", "Солдаты", "Час Волкова", "Следствие вели" и "Профиль убийцы".

Ранее мы сообщали о том, что Натали выпустила новую песню про мужчину мечты.

Фото:m.kino-teatr.ru

Теги: балабанов, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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