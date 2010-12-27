Актер "Глухаря" Виктор Балабанов экстренно госпитализирован

По информации инсайдеров, он попал в больницу с желудочковой тахикардией.

В пятницу, 27 сентября, актера Виктора Балабанова экстренно госпитализировали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации СМИ, врачи диагностировали у Балабанова желудочковую тахикардию. В настоящее время о состоянии актера ничего неизвестно. Сейчас его обследуют врачи.

Виктор Балабанов известен российским телезрителям по таким сериалам, как "Зверобой", "Солдаты", "Час Волкова", "Следствие вели" и "Профиль убийцы".

Ранее мы сообщали о том, что Натали выпустила новую песню про мужчину мечты.

Фото:m.kino-teatr.ru