Натали выпустила новую песню про мужчину мечты

Автором слов и музыки стал Павел Виноградов.

Почти семь лет прошло с момента выхода хита "О боже, какой мужчина!", который вернул звезде 90-х гг. Натали былую популярность. Однако, как оказалось, тема настоящего мужчины не раскрыта до конца. 26 сентября певица объявила о выходе нового трека, также посвященного мужчине-мечте. Песня опубликована на официальном YouTube-канале российской артистки.

Автором слов и музыки стал Павел Виноградов. Певица выразила надежду, что новая песня наполнит слушателей положительными эмоциями, любовью и романтикой. Первые оценившие композицию люди поделились, что их так и тянет танцевать.

Ранее мы писали, что Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана Дель Рей стали ангелами в клипе "Don"t Call Me Angel".

Видео: YouTube / Натали