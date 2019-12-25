На съемках в Грузии умер актер Фархат Абдраимов

Причиной смерти назван обширный инфаркт.

В пятницу, 21 мая, стало известно о смерти актера и продюсера Фархата Абдраимова. Он скончался во время съемок фильма "Больше, чем любовь" в Тбилиси. Об этом сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, причиной смерти актера стал обширный инфаркт. Фархата Абдраимова не стало в возрасте 55 лет.

Актер родился 21 января 1966 года в городе Алма-Ата. В 1988 году он окончил Алма-Атинский технологический институт по специальности "Инженер-технолог". Дебютом в кинематографе стала роль в фильме "Тот, кто нежнее" режиссера Абая Карпыкова 1996 года.

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Фото: Instagram / fara_actor