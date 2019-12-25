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На съемках в Грузии умер актер Фархат Абдраимов
Сегодня, 10:33
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Alena_Zinovieva

На съемках в Грузии умер актер Фархат Абдраимов

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Причиной смерти назван обширный инфаркт.

В пятницу, 21 мая, стало известно о смерти актера и продюсера Фархата Абдраимова. Он скончался во время съемок фильма "Больше, чем любовь" в Тбилиси. Об этом сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, причиной смерти актера стал обширный инфаркт. Фархата Абдраимова не стало в возрасте 55 лет.

Актер родился 21 января 1966 года в городе Алма-Ата. В 1988 году он окончил Алма-Атинский технологический институт по специальности "Инженер-технолог". Дебютом в кинематографе стала роль в фильме "Тот, кто нежнее" режиссера Абая Карпыкова 1996 года.

Ранее мы писали, что умер кинооператор Кирилл Мошкович.

Фото: Instagram / fara_actor

Теги: инфаркт, фархат абдраимов
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

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