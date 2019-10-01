Актер Дуэйн Джонсон возвращается на WWE

"Скала" поборется в эту пятницу.

Во вторник, 1 октября, актер Дуэйн Джонсон заявил, что он возвращается на WWE. Об этом бывший рестлер написал на своей официальной страничке в Instagtram.

Актер заявил, что ему очень повезло, что у него была такая необычная карьера. За эти годы он был удостоен многих наград, но самая лучшая - "народный шаман". Также Дуэйн Джонсон отметил, что нет лучше места, чем дом. Так он называет WWE.

Я возвращаюсь домой в свою вселенную @WWE. В эту пятничную ночь я вернусь на наш дебют SMACKDOWN! написал он

После боя Дуэйн Джонсон пообещал угостить всех текилой. Кто будет его соперником неизвестно.

Напомним, что Дуэйн Джонсон является восьмикратным чемпионом WWF/E, двукратным чемпионом WCW, двукратным интерконтинентальным чемпионом WWF и пятикратным командным чемпионом WWF.

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Видео:therock/instagram