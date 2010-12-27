Федор Емельяненко проведет бой в России

Поединок пройдет в рамках турнира Bellator.

В среду, 25 сентября, президент Bellator Скотт Кокер анонсировал турниры организации в России. Об этом сообщает Telegram-канал "Спорт экспресс".

Скотт Кокер заявил, что Федор Емельяненко может провести бой в России. Предполагается, что поединок пройдет в рамках турнира Bellator.

Россия — интересная территория, у нас есть несколько предложений. Я думаю, что Федор проведет бой в России, это совпадет с запуском Bellator заявил он в Twitter

Напомним, что российский спортсмен подписал контракт с Bellator на несколько поединков 15 июня.Россиянин назвал Bellator своим домом и обрадовался, что соглашение было достигнуто. Всего на профессиональном уровне "Последний император" провел в смешанных единоборствах 44 боя, одержав 38 побед. Федор Емельяненко проведет бой в Японии с американцем Куинтоном Джексоном.

Ранее мы сообщали о том, что российский тренер Алексей Стрепетов прокомментировал выбор Петербурга площадкой для проведения финала Лиги чемпионов.

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