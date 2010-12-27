Актер Дмитрий Лысенков пригрозил угонщикам его авто

Грозное фото он сделал около таблички: "Не трогай! Опасно для жизни".

Актер Дмитрий Лысенков, которой стал жертвой угонщиков, пригрозил злоумышленникам в социальных сетях. Он поделился снимком, на котором показывает кулак неизвестным преступникам, в социальной сети 14 августа.

"Верни машину, гнида! И только попробуй пипнуть!" - подписал Лысенков фотографию.

На данный момент актер находится на отдыхе в Болгарии. Там он и сделал снимок около таблички с надписью, которая гласит: "Не трогай! Опасно для жизни".

Напомним, ранее у звезды фильма "Сталинград" украли иномарку в Приморском районе Петербурга. В этот момент Дмитрий находился в отпуске.

Фото: Дмитрий Лысенков / VK