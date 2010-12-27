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Актер Дмитрий Лысенков пригрозил угонщикам его авто
Сегодня, 17:06
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nadezhda_sib

Актер Дмитрий Лысенков пригрозил угонщикам его авто

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Грозное фото он сделал около таблички: "Не трогай! Опасно для жизни".

Актер Дмитрий Лысенков, которой стал жертвой угонщиков, пригрозил злоумышленникам в социальных сетях. Он поделился снимком, на котором показывает кулак неизвестным преступникам, в социальной сети 14 августа. 

"Верни машину, гнида! И только попробуй пипнуть!"

- подписал Лысенков фотографию. 

На данный момент актер находится на отдыхе в Болгарии. Там он и сделал снимок около таблички с надписью, которая гласит: "Не трогай! Опасно для жизни". 

Напомним, ранее у звезды фильма "Сталинград" украли иномарку в Приморском районе Петербурга. В этот момент Дмитрий находился в отпуске. 

Фото: Дмитрий Лысенков / VK

Теги: дмитрий лысенков, опасно для жизни, угон машины лысенкова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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