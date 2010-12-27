Стало известно, что KIA Sportage угнали у Дмитрия Лысенкова

На данный момент петербургский актер отдыхает в Болгарии.

Появилась информация, что угнанный в Приморском районе KIA Sportage 2018 принадлежит петербургскому актеру Дмитрию Лысенкову. На данный момент звезда фильмов "Сталинград" и "Домашний арест" отдыхает вместе с друзьями в Болгарии. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Дмитрий Лысенков на протяжении 11 лет входил в число лучших артистов Александринского театра. Он получил известность благодаря криминальному сериалу "Мажор", комедии "Бедные люди" и другим ролям. Недавно актер снялся в "Последнем богатыре".

Напомним, что дорогой автомобиль угнали 12 августа от дома № 16/1 на Серебристом бульваре.

Фото: Дмитрий Лысенков / ВКонтакте