Актер из Санкт-Петербурга Дмитрий Лысенков сыграет главную роль в новом сериале ТНТ "Телохранители"

В комедийном проекте о трех боксерах от ТНТ и Comedy Club Production сыграют также Сергей Маковецкий и Олег Гаас

19 июля в Москве начались съемки комедийного сериала "Телохранители" – современной истории о жизни боксеров из сурового Челябинска в гламурной и деловой Москве. Режиссером сериала стал Константин Смирнов ("Жуки", "Девушки с Макаровым"), в ролях – Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков, Олег Гаас, Александр Левин, Егор Овчинников, Яна Кошкина, Анатолий Журавлев, Инга Оболдина, Кирилл Полухин. Производством "Телохранителей" занимается компания Comedy Club Production (Генеральные продюсеры: Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов, Таймураз Бадзиев, Андрей Левин, Алексей Иванов и Максим Шкаликов. Креативные продюсеры: Алексей Иванов, Максим Шкаликов и Юлия Галиченко).

Три боксера из Челябинска перед вылетом на Чемпионат мира решают подзаработать на Московском турнире по боям без правил. Узнав о нарушении спортивного режима, главный тренер исключает их из сборной. Парни грустно ужинают в ресторане, обсуждая бесславное возращение домой. В этом же ресторане проходит деловой ужин известного московского Адвоката. Не по вине героев, завязывается конфликт с охраной Адвоката. Защищаясь, парни демонстрируют, на что способен профессиональный боксер на пике формы. Это производит неизгладимое впечатление на Адвоката. Герои оказываются в полиции, им грозит тюремное заключение. Адвокат предлагает сделку: тюрьма либо стать его личной охраной. Герои вынуждены принять условия Адвоката и сменить спортивные костюмы на классические.

Адвокат не случайно искал надежную охрану. Каждое его дело резонансное. Главных героев ждет стрельба, погони, угрозы оппонентов, а также куча личных поручений Адвоката, через которые герои познакомятся с бытом состоятельных москвичей.

В личной жизни Адвоката тоже все не так просто. Помимо красивой жены, у него есть взрослая дочь от первого брака, с которой он заново пытается выстроить отношения. Еще один "ребенок" Адвоката – его отец. Скучающий пенсионер, весело коротающий досуг в его доме. Все эти факторы сильно ослабляют погоню Адвоката за успешной карьерой.

Креативный продюсер Алексей Иванов:

Эта история актуальна, потому что наши герои – "из народа". Они молоды, жизнерадостны и никогда не унывают. Но основных "героев" в сериале два: это Москва и Челябинск. И они постоянно сталкиваются. На стороне Москвы – Адвокат и его семья, а на стороне Челябинска – три самоуверенных боксера.

Креативный продюсер Максим Шкаликов:

Прежде всего, это история о мужской дружбе, а также о любви и умении прощать.

Фото: предоставлены пресс-службой ТНТ