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Актер Дмитрий Караневский вернется к роли в сериале "Дылды"
Сегодня, 20:35
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smirenny

Актер Дмитрий Караневский вернется к роли в сериале "Дылды"

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Премьера нового сезона "Дылды" состоится 1 марта.

Петербургский актер Дмитрий Караневский возвращается к роли второго тренера Алеши в продолжении сериала "Дылды", второй сезон выйдет на канале "СТС" в семь часов вечера 1 марта. 

Актер отметил, что Алеша – смешной, искренний, настоящий и романтик, который ошибается и делает глупости, как и все. 

За его простецкими, на первый взгляд, поступками кроются глубокие мысли. Он мне нравится. И со мной это пересекается: я тоже по жизни романтик и тоже совершаю глупости

отметил Караневский.

 Ранее мы писали, что во дворе "Никольских рядов" откроется выставка петербургского фотографа Александра Петросяна.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: сериал дылды, стс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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