Актер Дмитрий Караневский вернется к роли в сериале "Дылды"

Петербургский актер Дмитрий Караневский возвращается к роли второго тренера Алеши в продолжении сериала "Дылды", второй сезон выйдет на канале "СТС" в семь часов вечера 1 марта.
Актер отметил, что Алеша – смешной, искренний, настоящий и романтик, который ошибается и делает глупости, как и все.
За его простецкими, на первый взгляд, поступками кроются глубокие мысли. Он мне нравится. И со мной это пересекается: я тоже по жизни романтик и тоже совершаю глупости
отметил Караневский.
Ранее мы писали, что во дворе "Никольских рядов" откроется выставка петербургского фотографа Александра Петросяна.
Фото: предоставлено организаторами
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