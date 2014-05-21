Актер Дмитрий Караневский вернется к роли в сериале "Дылды"

Премьера нового сезона "Дылды" состоится 1 марта.

Петербургский актер Дмитрий Караневский возвращается к роли второго тренера Алеши в продолжении сериала "Дылды", второй сезон выйдет на канале "СТС" в семь часов вечера 1 марта.

Актер отметил, что Алеша – смешной, искренний, настоящий и романтик, который ошибается и делает глупости, как и все.

За его простецкими, на первый взгляд, поступками кроются глубокие мысли. Он мне нравится. И со мной это пересекается: я тоже по жизни романтик и тоже совершаю глупости отметил Караневский.

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Фото: предоставлено организаторами