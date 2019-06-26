Во дворе "Никольских рядов" откроется выставка петербургского фотографа Александра Петросяна

Выставка "Петербург в Петербурге" ― это серия фотографий, запечатлевших прогулки автора по любимым местам Коломны и окрестностям Адмиралтейского района.

В это воскресенье, 21 февраля, во дворе "Никольских рядов" откроется выставка фотографа Александра Петросяна. Посетители увидят Петербург через призму объектива художника.

Александр Петросян известен как автор городских панорам. Он показывает архитектуру Петербурга, достопримечательности, но также и повседневную жизнь.

Возвышаясь своими каменными уступами над ручейками и водоворотами нашего суетного бытия, он живет особой, так и не разгаданной формой жизни. Горделивое величие архитектуры и неповторимость характеров скульптурных фигур. Таинственная музыка крыш и тихая печаль унылых двориков и лестниц. Люди, несущие на себе "печать Петербурга". такой Северную столицу видит фотограф.

Фото Александра Петросяна

Попасть на экспозицию можно, приобретя билет. Выставка будет работать до 14 марта.

Фото: Piter.TV, Instagram / @petrosphotos