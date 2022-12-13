Аксенов заявил, что в Крыму продадут все национализированное имущество, кроме Бахчисарайского завода

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе продадут все национализированное имущество, кроме Бахчисарайского завода. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Крым 24".
По словам Аксенова, завод остается в собственности республики. Он отметил, что все предприятия проходят кадастрирование и оформление.
Мы постараемся продать максимальное число предприятий в этом году.
Сергей Аксенов, глава Крыма
Ранее Аксенов сообщил о вступлении иностранцев в ряды добровольцев в Крыму.
Видео: Telegram / Крым 24
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