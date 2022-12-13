Аксенов сообщил о вступлении иностранцев в ряды добровольцев в Крыму

Он отметил, что граждане этих стран разделяют ценности русского мира и православия.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вступлении иностранцев в ряды добровольцев в регионе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, правительства тех иностранцев, которые изъявили желание вступить в российские подразделения в Крыму, не поддерживают их решение. Аксенов отметил, что граждане этих стран разделяют ценности русского мира и православия.

Поддерживать отношения в этой ситуации точно надо, и мы благодарны всем, кто откликнулся и участвует как доброволец непосредственно в СВО. Сергей Аксенов, глава Крыма

Ранее Аксенов заявил, что Киев не сможет взять Крым после фортификации и формирования обороны.

Видео: Telegram / Крым 24