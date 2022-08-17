Он рассказал о планах поднять вертолет с водой, чтобы закончить тушение пожара.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что риски возгорания и взрывов под Джанкоем сохраняются. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Аксенова, с квадрокоптера удалось обнаружить два тлеющих очага, из-за которых были риски возгорания и детонации. Он заявил о планах поднять вертолет с водой, чтобы закончить тушение пожара.

Также глава региона сообщил, что комиссии по оценке ущерба начнут работу в селах Майское и Азовское в Джанкойском районе Крыма.

Ранее мы сообщали, что Аксенов выехал на место происшествия в Крыму.

Видео: Telegram / Аксенов Z 82