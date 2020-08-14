Аксенов: вода из Северо-Крымского канала будет бесплатно поставляться всем потребителям

Глава Крыма рассказал о решении администрации региона по пресной воде.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что пресная вода из Северо-Крымского канала будет бесплатно поставляться всем потребителям. Соответствующее заявление чиновник сделал на оперативном совещании. Чиновник подчеркнул, что в этот перечень также войдут местные промышленные предприятия "Сода" и "Титан", а также рыболовные хозяйства.

Решения были приняты до этого связанные с тем, что сельхозпроизводители, которые используют воду для мелиорации, будут ее в этом году получать бесплатно. Сергей Аксенов, губернатор Крыма

Эксперт добавил на правительственном заседании, что уже в следующем году, предположительно, оплата за пользование водными ресурсами составит от 20 до 30 копеек за один кубометр.

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Фото и видео: Вконтакте / Сергей Аксенов