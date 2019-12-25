Глава Крыма оценил необходимость права властей отозвать представителя региона из ГД.

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за введение императивного мандата для депутатов. Такое заявление чиновник сделал в рамках пресс-конференции, которую он провел в Симферополе. По словам спикера, такой вид мандата дает властям возможность лишать парламентария его полномочий, если он не исполняет своих обязательств. Таким образом представитель региона ответил на вопрос журналистов о задачах, стоящих перед местным кабмином.

Сейчас ряд проектов рассматриваются, с точки зрения организации публичной власти, принимаются законопроекты. В том числе, мы поддерживаем те предложения, которые связаны с введением императивного мандата, с возможностью отзыва депутата. Сергей Аксенов, глава Крыма

По мнению чиновника, крымский депутат в Государственной Думе является лицом региона, его представителем. Он призвал в случае такой необходимости предоставить право властям отзывать народных избранников из нижней палат парламента. При этом депутату следует гарантировать защиту его политических взглядов.

Аксенов рассказал, почему носит с собой распечатку QR-кода.

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