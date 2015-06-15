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Аксенов рассказал, почему носит с собой распечатку QR-кода
Сегодня, 14:20
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Аксенов рассказал, почему носит с собой распечатку QR-кода

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Губернатор Крыма не использует смартфоны.

Губернатор  крымского полуострова Сергей Аксенов рассказал, почему носит с собой распечатку QR-кода. На пресс-конференции в Симферополе чиновник объяснил журналистам, что использует в повседневной жизни кнопочный телефон, поэтому для посещения общественных мест он показывает проверяющим распечатанный ковид-сертификат о пройденной вакцинации. Для доказательства своих слов он показал представителям прессы это устройство.

У меня на бумаге QR-код. Ношу с собой. Коллеги меня выручают, пропускают, пока не задерживали.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Аксенов назвал Facebook недружественной сетью.

Фото и видео:

Теги: qr-коды, крым, сергей аксенов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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