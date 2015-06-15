Губернатор крымского полуострова Сергей Аксенов рассказал, почему носит с собой распечатку QR-кода. На пресс-конференции в Симферополе чиновник объяснил журналистам, что использует в повседневной жизни кнопочный телефон, поэтому для посещения общественных мест он показывает проверяющим распечатанный ковид-сертификат о пройденной вакцинации. Для доказательства своих слов он показал представителям прессы это устройство.
У меня на бумаге QR-код. Ношу с собой. Коллеги меня выручают, пропускают, пока не задерживали.
Сергей Аксенов, глава Крыма
Аксенов назвал Facebook недружественной сетью.
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