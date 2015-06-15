Аксенов назвал Facebook недружественной сетью

Глава Крыма ответил на вопрос о необходимости закрытия соцсети в РФ.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Facebook недружественной социальной сетью. Об этом губернатор полуострова упомянул журналистам во время своей пресс-конференции, которая состоялась в Симферополе. Чиновник добавил, что перестанет активно публиковать сведения через свой аккаунт. Спикер считает, что руководство мессенджера блокирует личные аккаунты пользователей по надуманным или непонятным государству причинам.

Закрывать нет, аккаунт там останется, но мы в принципе приняли решение перегруппировать работу, в сторону "ВКонтакте", "Одноклассников" и так далее. Сергей Аксенов, глава Крыма

Сейчас Сергей Аксенов ведет собственные страницы в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram. В 2021 году он также завел аккаунт в Telegram.

Аксенов попросил Путина подключить Генпрокуратуру к процессу о скифском золоте.

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