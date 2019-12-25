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Аксенов попросил Путина подключить Генпрокуратуру к процессу о скифском золоте
Сегодня, 12:53
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Аксенов попросил Путина подключить Генпрокуратуру к процессу о скифском золоте

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Глава Крыма обсудит вопрос судебной тяжбы с рядом российских министерств

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил российского президента Владимира Путина подключить Генеральную прокуратуру к процессу расследования о скифском золоте. Такой информацией чиновник поделился с журналистами на пресс-конференции. Он напомнил о судебной тяжбе относительно принадлежности данного золота, которое пока что находится в Амстердаме. Позицию полуострова представляют только крымские музеи, в то время как Украину - государство.

Я обращался к главе государства, попросил включить представителей Генпрокуратуры в этот процесс в части формирования способа защиты. Подготовил и отправил письма в МИД и Минюст.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Эксперт считает, что регион должно представлять государство, а не культурные учреждения Крыма. Это позволит установить равновесие в существующем споре. До конца 2021 года Аксенов надеется еще раз обсудить данную проблему с рядом федеральных министерств.

В Совфеде допустили применение ВС для защиты россиян за рубежом.

Фото: Вконтакте / Сергей Аксенов

Теги: амстердам, генеральная прокуратура, генпрокуратура, сергей аксенов, скифское золото
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Новости России,

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