В Совфеде допустили применение ВС для защиты россиян за рубежом

В Совете напомнили, что такая возможность закреплена в федеральном законе "Об обороне".

Россия не планирует воевать против Украины, но оставляет за собой право использовать свои вооруженные силы для защиты россиян, находящихся за границами государства, в случае нападения на них. Об этом заявил в беседе с "Интерфаксом" вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он напомнил, что в ноябре 2009 года в федеральный закон России "Об обороне" были внесены поправки, согласно которым государство вправе оперативно использовать ВС РФ за рубежом. По словам Косачева, он не видит смысла в проведении военной операции против Украины.

Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины <...> Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и в дальнейшем этого не произойдет. Константин Косачев, вице-спикер СФ

По его словам, Москва видит, что внешние и внутренние силы подталкивают Киев к решению вопроса востока Украины исключительно иловыми методами.

Ранее депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил, что Украина может напасть на Россию в феврале грядущего года. По его мнению, под ударом окажутся Крым, Ростов-на-Дону, а также Белгород и Брянск. Парламентарий отметил, что к агрессивным действиям украинские власти подталкивают не только извне, но неблагоприятная обстановка внутри государства.

Фото: Минобороны России