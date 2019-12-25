Аксенов решил не увольнять министра культуры Крыма за мат на видеоконференции

Высказывание Новосельской не оскорбило ни государственное ни чьё-либо личное достоинство.

Глава Крыма Сергей Аксенов решил не увольнять министра культуры Крыма Арину Новосельскую за мат во время онлайн-совещания правительства региона. Об этом пишут "РИА Новости".

По словам Аксёнова, увольнять за подобный проступок точно не стоит.

Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Сергей Аксёнов, глава Крыма

Он подчеркнул, что высказывание Новосельской не оскорбило ни государственное ни чьё-либо личное достоинство.

Аксёнов отметил, что понял бы, если бы такое высказывание допустил не министр культуры, а участники совещания по ЖКХ или строительству — так как "там все бы поняли, что без этого стройка не идет".

Ранее мы писали, что министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания.

Фото: pixabay.com