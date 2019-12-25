Аксенов решил не увольнять министра культуры Крыма за мат на видеоконференции

Глава Крыма Сергей Аксенов решил не увольнять министра культуры Крыма Арину Новосельскую за мат во время онлайн-совещания правительства региона. Об этом пишут "РИА Новости".
По словам Аксёнова, увольнять за подобный проступок точно не стоит.
Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал?
Сергей Аксёнов, глава Крыма
Он подчеркнул, что высказывание Новосельской не оскорбило ни государственное ни чьё-либо личное достоинство.
Аксёнов отметил, что понял бы, если бы такое высказывание допустил не министр культуры, а участники совещания по ЖКХ или строительству — так как "там все бы поняли, что без этого стройка не идет".
Ранее мы писали, что министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания.
Фото: pixabay.com
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