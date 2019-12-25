Чиновник поблагодарил Путина и строителей.

Сергей Аксенов оценил запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту. Глава региона считает возобновление движение поездов дальнего следования - эпохальным событием. Об этом он сообщил "РИА Новостям".

Чиновник заявил, что действия президента Путина заслуживают огромного уважения. Он исполнил мечту местных жителей. Аксенов поблагодарил строителей, которые подарили полуострову переправу через Керченский пролив. Он назвал объект "суперсложным сооружением", в котором есть, чем гордиться.

Напомним, что мост стал самым протяженным в России, его длина достигает 19 километров. Работы по его созданию завершены с семимесячным опережением графика.

Ранее Piter.tv писал о том, что Ростуризм прогнозирует рост турпотока в Крым на 20%.

Видео: YouTube/Врата Тавриды