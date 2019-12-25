Это связано с работой железнодорожного сообщения через Крымский мост.

Ростуризм прогнозирует рост турпотока в Крым на 20%. Такое увеличение отдыхающиx связано с запуском железнодорожного сообщения через Крымский мост. Ранее об этом говорили и чиновники с полуострова.

Напомним, что к сентябрю 2019 года только Севастополь принял 400 тысяч туристов. Также власти региона ждут запуска грузового сообщения, который повлияет на развитие морского порта. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, завершение строительства перехода через Керченский пролив - мечта многих поколений.

Привычный и удобный способ сообщения восстановлен. Это, безусловно, придаст новый импульс развитию прокомментировал руководитель

Чиновники заметили, что за пять лет отсутствия ж/д сообщения Крым соскучился по поездам дальнего следования. Уже сейчас понятно, что этот способ путешествия станет одним из самых востребованных.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев поручил создать игорную зону в Ялте.

Видео: YouTube/Timelab Pro