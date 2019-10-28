Медведев поручил создать игорную зону в Ялте

Регион будет получать до 25 млрд рублей ежегодно благодаря развитию нового бизнеса.

Кабинет министров создал игорную зону "Золотой берег" в Ялте (Республика Крым). Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации. Распоряжение правительства подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

Общая площадь нового пространства, на котором разрешат играть в азартные игры, составит 147 тысяч квадратных метров. Ранее глава администрации Ялты рассказывал, что локация разместится на территории поселка Кацивели. Для игорной зоны отдано помещение бывшего санатория "Фортуна". Все необходимые разрешения для строительства и ремонта ответственные лица подпишут к концу 2019 года.

Чиновники рассчитывают, что введенные в отношении полуострова санкции не отпугнут игроков. Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что зона будет ориентироваться на приезжих и состоятельных людей. Бюджет региона сможет пополниться благодаря такому "козырю" на 25 миллиардов рублей ежегодно.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Мисс Украина" нестандартно ответила на вопрос "Чей Крым?".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Крым Любимый