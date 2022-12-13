Аксенов назвал сроки восстановления железнодорожной части Крымского моста

Монтаж первого пролета сооружения уже подошёл к концу.

Железнодорожную часть Крымского моста могут достроить раньше июля. Как подчеркнул причин глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА Новости, причин для отсрочки работ не наблюдается.

Напомним, что Хуснуллин уже сообщал о завершении первого пролета сооружения, что уже является 50% от основных работ по восстановлению железнодорожного сообщения через мост. Руководитель подчеркнул, что мероприятиями руководит Марат Хуснуллин при поддержке Минтранса РФ.

В принципе, могу сказать так: все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока, поэтому вероятность того, что и работы на железнодорожном переходе тоже будут выполнены, скорее всего, раньше срока. Сергей Аксенов, глава Крыма

Ранее Аксенов заявил, что интеграция новых регионов РФ может занять до пяти лет.

Видео: Telegram / РИА Новости