Аксенов: интеграция новых регионов РФ может занять до пяти лет

Руководитель уверен, что хозяйственную, гуманитарную, образовательную и другие системы можно адаптировать, используя опыт Крыма.

Полная интеграция Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в российские системы займёт до пяти лет. Такое предположение вдвинул глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА "Новости".

Руководитель подчеркнул, что срок пяти лет станет переходным периодом для решения всех узловых проблем.

По мнению Аксенова, при адаптации регионов к хозяйственной, гуманитарной, образовательной и другим сферам России необходимо использовать крымский опыт. Он аргументировал свою позицию тем, что для решения многих проблем недостаточно федерального законодательства.

Ранее Аксенов поручил с 1 апреля начать выдачу земельных участков бойцам СВО.

Видео: Telegram / РИА Новости