Аксаков: законопроект о страховании вкладов среднего бизнеса "завяз в дискуссиях"

В Госдуме рассказали, чего боится Минфин.

Глава профильного комитета по финансовому рынку от Государственной Думы России Анатолий Аксаков считает, что законопроект о страховании вкладов среднего бизнеса "завяз в дискуссиях", проходящих в правительстве. Такое мнение эксперт озвучил в рамках пресс-конференции в центре ТАСС. По словам спикера, министерство финансов опасается увеличения рисков по платежам в фонд социального страхования.

Он направлен на согласование и сейчас завяз в дискуссиях в правительстве. Главная причина - что правительство в лице Минфина видит риски увеличения платежей со стороны банков в фонд страхования вкладов. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Напомним, что в июне 2021 года в нижнюю палату парламента был внесен проект закона. Документ предусматривает расширение системы страхования банковских вкладов для представителей среднего бизнеса. Одним из авторов инициативы выступил сам Аксаков, вторым - первый заместитель руководителя комитета Константин Бахарев.

Аксаков не исключил повышения ЦБ ключевой ставки до 8,5% годовых.

Фото и видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС

