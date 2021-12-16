Аксаков не исключил повышения ЦБ ключевой ставки до 8,5% годовых

Анатолий Аксаков спрогнозировал рост ставки из-за высокой инфляции.

Глава профильного комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что Центробанк России может повысить ключевую ставку еще на 1 процентный пункт. Такое решение эксперты могут принять на следующем заседании, запланированном на 17 декабря. Таким образом, ставка увеличится с 7,5% до 8,5% годовых. Своим мнением депутат поделился с журналистами в пресс-центре ТАСС.

Я думаю, что будет серьезное увеличение. Опасаюсь, что до 8,5% доведет. Причина - высокая инфляция. Она перешагнула 8% и даже приближается к 8,5%. Чтобы затормозить инфляционные ожидания, ЦБ увеличит ключевую ставку. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Согласно официальным данным Росстата, в ноябре текущего года инфляция в РФ поднялась до 6-летнего максимума. Сейчас она составляет 8,4%. Прогноз аналитиков прогнозу ЦБ говорит о том, что инфляция по итогам 2021 года останется на уровне 7,4-7,9%.

Греф: ключевая ставка ЦБ РФ недостаточно высока для нынешнего уровня инфляции.

Фото и видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС