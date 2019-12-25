В Петербурге прошла акция, посвящённая онлайн-знакомствам

Молодые люди и девушки организовали своеобразный флешмоб, нарядившись в костюмы женихов и невест.

В прошедшую пятницу, 7 июля, в Петербурге прошла акция в преддверии Дня семьи, любви и верности. Мероприятия было посвящено интернет-знакомствам. Об этом пишет издание Spb.aif.ru.

Молодые люди и девушки организовали своеобразный флешмоб, нарядившись в костюмы женихов и невест. Они гуляли по центру города, ездили в метро и отдыхали у петербургских достопримечательностей.

В руках у каждого участника была газета, посвященная одному из российских приложений онлайн-знакомств. Импровизированное издание пестрило кричащими заголовками: "Где найти мужа?", "Где найти жену?". Внутри были представлены самые популярные мужские и женские аккаунты сервиса.

Ранее мы сообщили о том, что в Александринском театре прошли благотворительные гала-концерты ко Дню семьи, любви и верности.

Фото: Spb.aif.ru