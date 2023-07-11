В Александринском театре прошли благотворительные гала-концерты ко Дню семьи, любви и верности

Мероприятия состоялись в поддержку приюта "Благодать" в рамках фестиваля "Классика и современность".

В Александринском театре состоялись благотворительные гала-концерты звёзд оперы и балета, в поддержку приюта "Благодать" в рамках фестиваля "Классика и современность". Мероприятия были приурочены ко Дню семьи, любви и верности. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали представители Центра поддержки социально-культурных инициатив, организовавшего концерты.

Мероприятия прошли на основной сцене театра: там выступили ведущие солисты Большого театра РФ и Республики Беларусь, а также Мариинского и Михайловского театров. Концерты состоялись при участии народных и заслуженных артистов РФ, балетных семейных пар, лауреатов международных конкурсов. В том числе, речь идёт о Фарухе Рузиматове, Юлии Махалиной, Виктории Терешкиной, Евгении Кунгурове, Елизавете Кокоревой, Андрее Ермакове, Оксане Скорик, Романе Белякове, Анастасии Колеговой, Алексее Путинцеве, Александре Иосифиди, Анастасии Лукиной, Ирине Перрен, Марате Шемиунове, Елене Свинко, Дмитрии Уксусникове, Лилии Лищук, Анастасии Стрекаловской, Ульяне Артемьевой, Ксении Дементьевой, Степане Завалишине, Анне Козаевой и др.

В начале вечера на сцену вышла семейная пара звёзд петербургского балета − Ирина Перрен и Марат Шемиунов. Хореографические и драматургические элементы номера на музыку знаменитой мелодии Антонина Дворжака выполнили дети выступавших Ева и Рамиль Шемиуновы.

Фото: из архива Центра поддержки социально-культурных инициатив